Ufficiale Lumezzane, due colonne ai saluti: si separano le strade con Pisano e Taugourdeau

Giornata di addii importanti in casa Lumezzane, che ha ufficializzato la separazione da Eros Pisano e Anthony Taugourdeau, due pilastri dell’ultima fase della storia rossoblù.

Pisano, ex difensore di Palermo e Hellas Verona, lascia il club dopo tre stagioni intense e ricche di soddisfazioni: 65 presenze, 5 gol, un assist e, soprattutto, un ruolo centrale nella risalita dalla Serie D alla Lega Pro. Leader in campo e nello spogliatoio, è stato protagonista della promozione, dei playoff da neopromossa e della salvezza conquistata nell’ultimo campionato. Il Lumezzane lo ha salutato con parole cariche di affetto: “Guida in campo e fuori, Eros è stato fondamentale per la nostra crescita. Un semplice grazie non può racchiudere tutto ciò che ha dato”.

Commosso anche il messaggio di congedo del giocatore: “Questa maglia ha significato tanto per me, un nuovo inizio e una rinascita. Abbiamo vinto, gioito, sofferto, e raggiunto sempre traguardi importanti. Ringrazio chi ha sempre creduto in me. A presto rossoblù”.

Anche per Anthony Taugourdeau, centrocampista francese classe 1989, è arrivato l’epilogo dell’avventura a Lumezzane. Il contratto, in scadenza nel 2026, è stato risolto consensualmente. Il club ha salutato il “Cigno di Marsiglia” con riconoscenza: “Leader in campo e fuori, grazie per queste splendide due stagioni. In bocca al lupo per il futuro”.

Taugourdeau ripartirà dalla Serie D, tornando al Piacenza, dove ritroverà Arnaldo Franzini. Due addii che chiudono un ciclo, ma lasciano un’eredità importante.