Inter, Bastoni: "Chivu dà leggerezza ed energia. Ma il vero impatto si vedrà l'anno prossimo"

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni parla a SportMediaset dopo il successo all'ultimo minuto contro l'Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club, parlando più in generale anche della competizione e dell'impatto di Cristian Chivu: "Oltre all'aspetto atletico c'è anche l'aspetto mentale che sta incidendo, c'è stanchezza e il mister ci sta dando leggerezza e nuova linfa che piano piano stiamo assorbendo".

Come state lavorando?

"Il percorso vero e proprio inizierà con la prossima stagione, adesso non abbiamo tempo materiale viste le tante partite. Lui sta insistendo sull'aspetto mentale, ci sta dando spensieratezza ed energia. Spero che la vittoria ci dia spirito per le prossime".

L'Inter ultimamente va spesso in svantaggio...

"Mentalmente pesa, che noi giochiamo e gli altri segnano. Lo dico sempre, come ci si abitua a vincere ci si abitua anche a non vincere, quindi è stato importante vincere".

L'impatto dei nuovi e le energie fresche?

"Noi senatori dobbiamo aiutare i nuovi ad integrarsi, ovviamente dovremo essere noi bravi a fargli capire cosa significa giocare con la maglia dell'Inter e da parte nostra prendere energia dai nuovi. Magari c'è un po' il rischio di adagiarsi dopo tanti anni qua e i nuovi ci daranno una grande mano in questo senso".