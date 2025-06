TMW Fiorentina, troppi 17 milioni per Gudmundsson: i viola non lo riscatteranno ma...

Si è aperta quest'oggi e si concluderà tra due giorni la finestra in cui i vari club di Serie A potranno esercitare il diritto dei vari riscatti versando i milioni pattuiti per continuare a beneficiare delle prestazioni dei giocatori finora avuti solo in prestito. Tra le 20 squadre di Serie A quella che ha il maggior numero di situazioni in sospeso - ben 7 - è la Fiorentina ma se già sei dei nomi in ballo (Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Folorunsho e Zaniolo) erano certi dell'addio, adesso è certo che nemmeno Albert Gudmundsson sarà riscattato. Non per quei 17 milioni pattuiti la scorsa estate almeno.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb, la Fiorentina considera eccessivo il prezzo del giocatore islandese, il quale ha trascorso gran parte della stagione in infermeria e, soprattutto, ha ancora sulla testa la spada di damocle del processo per cattiva condotta sessuale avuta nel proprio paese. Solo un'eventuale rinegoziazione delle cifre tra Fiorentina e Genoa potrebbe cambiare la situazione ma quel che è certo è che Albert Gudmundsson farà ritorno in Liguria.