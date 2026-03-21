Pazienza carica il Foggia: "Serve una svolta, ma non è l’ultima spiaggia"

Alla vigilia della sfida contro la Cavese, il tecnico del Foggia Michele Pazienza ha fatto il punto su un momento delicato della stagione, con la squadra ancora a caccia dei primi punti sotto la sua gestione.

“Sappiamo quanto sia importante questa partita - ha esordito -, anche se non mi piace definirla un’ultima occasione. Ci siamo messi da soli in questa situazione e ora dobbiamo dare qualcosa in più per uscirne. Il tempo non è dalla nostra parte, servirà una grande prestazione per portare a casa punti”, ha spiegato l’allenatore.

Pazienza ha poi analizzato le difficoltà della squadra: “Abbiamo dato segnali positivi nelle ultime uscite, ma i risultati non ci stanno premiando. Dobbiamo migliorare soprattutto nella fase di finalizzazione”.

Non manca una difesa nei confronti di Bevilacqua, finito nel mirino dopo l’errore contro il Benevento: “Può succedere a chiunque. È arrivato poco lucido sull’azione, ma è un ragazzo che si impegna sempre e resta un elemento importante per noi”.

Infine, uno sguardo alla corsa salvezza: “Non pensiamo ai playout. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, vincere e poi vedere cosa succederà”, ha concluso.