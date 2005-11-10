Pescara, il giorno della verità è arrivato: stasera si può decidere il futuro di Buscè

Un ottavo posto con 15 punti conquistati in 10 partite, situazione che non sarebbe drammatica, se non fosse che le aspettative stagionali del Pescara - dopo la retrocessione dalla Serie B - erano ben diverse. La stagione, però, sta faticando a decollare, anche dal punto di vista del gioco, e la sfida serale contro il Perugia potrebbe dire molto sul futuro (CLICCA QUI per il programma completo dell'11ª giornata di Serie C). Soprattutto del tecnico Antonio Buscè.

Per "l'esterno" Buscè è a rischio da un po', ma la società lo ha sempre confermato.

Una gara spartiacque, quindi, quella contro gli umbri? Probabilmente sì, anche se non è la prima volta che si rincorrono rumors circa il possibile esonero del tecnico, sempre però difeso - o meglio, confermato - dalla società. L'ultima conferma in merito, dello scorso 4 ottobre, quando il presidente Daniele Sebastiani, parlando dell'allenatore, si espresse in questi termini: "L'ho detto già in altre occasioni, io non cambio umore se perdiamo o pareggiamo una partita, dipende tutto da come la giochi".

La rottura con la stampa potrebbe incidere.

Il conto alla rovescia in vista del match è ormai partito, ma tra gli abruzzesi la tensione è ormai ai massimi livelli: lo screzio post Ostiamare tra il tecnico Antonio Buscè e la stampa locale - per la quale l'allenatore ha parlato di "pochezza delle persone" - ha raggiunto il suo culmine, e i giornalisti, ieri, hanno disertato la conferenza stampa del trainer. Che ora si gioca tutto sul campo, senza la possibilità di avere un minimo margine di errore.