Ufficiale Potenza, è Ivan Tisci il nuovo allenatore: ha firmato un annuale con opzione

Dopo l'esperienza sulla panchina del Pineto nell'ultimo biennio per il tecnico Tisci c'è una nuova avventura: nella prossima stagione guiderà infatti il Potenza che lo ha annunciato con la seguente nota:

Potenza Calcio rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Ivan Tisci. L’allenatore si lega al club con un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva.

La carriera

Nato a Genova il 20 gennaio 1974, Tisci vanta una lunga esperienza nel calcio professionistico italiano. Da calciatore ha disputato oltre 400 gare ufficiali tra Serie A, Serie B e Serie C.Conclusa la carriera agonistica, ha intrapreso quella da allenatore maturando importanti esperienze come collaboratore tecnico con Benevento ed Empoli. Successivamente ha guidato Bisceglie e Fasano in Serie D, per poi esordire tra i professionisti nella stagione 2023/24 alla guida dell’Audace Cerignola. L’anno successivo si trasferisce al Pineto. Nel corso delle due stagioni alla guida degli abruzzesi, mister Tisci ha centrato per due volte la qualificazione ai playoff, chiudendo il campionato al settimo posto in entrambe le occasioni.

Contestualmente, il club rende noto lo staff tecnico della stagione 2026/27:

Daniele De Vezze (allenatore in seconda)Lorenzo Mastropietro (preparatore atletico)Antonio Macrì (allenatore dei portieri)Matteo Pizii (collaboratore tecnico)Francesco De Grazia (recupero infortunati)

La società Potenza Calcio formula a mister Tisci e a tutto il suo staff un caloroso benvenuto in rossoblù e rivolge loro i migliori auguri di buon lavoro.