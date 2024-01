Ufficiale Potenza, rinforzo per la corsia destra: dal Napoli arriva Marchisano

Dopo sei mesi con la maglia della Pro Sesto, in cui ha collezionato quattro presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C, per Matteo Marchisano ci sarà una nuova avventura sempre in terza serie. L’esterno destro classe 2004, di proprietà del Napoli, è infatti un nuovo giocatore del Potenza.