Ufficiale Pro Vercelli, arriva Franchi fra i pali: prestito fino a fine stagione dalla Ternana

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con la Ternana Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del classe 2002 Denis Franchi.

Denis inizia la sua carriera nel Prata Falchi, dove viene notato e ingaggiato dall’Udinese per difendere i pali della formazione Under 17 con cui disputa 20 partite prima del passaggio nelle giovanili del Paris Saint Germain. Con i Parigini colleziona 33 presenze in 2 stagioni tra Campionato e Youth League che gli valgono diverse convocazioni in prima squadra con cui conquista una Ligue 1 e una Coppa di Francia.

Nella stagione 2022/23 passa al Burnley in Inghilterra con cui vince il campionato di Championship guadagnandosi la promozione in Premier League, prima di vestire la maglia della Ternana nella scorsa stagione e nella prima parte di questa stagione.