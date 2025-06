Inter, già spesi 70 milioni per il mercato ma non finisce qui: pronto 30 milioni per Leoni

Inter scatenata sul mercato. La formazione nerazzurra, che questa sera alle 21 ora italiana è impegnata nell'ottavo di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense, sta rinforzando il proprio organico in vista della prossima stagione. L'intenzione del club di viale della Liberazione è avere pronti i nuovi acquisti con la partenza del ritiro di Appiano Gentile. Il reparto offensivo è praticamente al completo con Bonny che arriverà a breve dal Parma per una spesa complessiva di circa 24 milioni di euro.

E la società in questa primissima fase di trattative ha già allargato i cordoni della borsa investendo tanto su giocatori di valore e anche giovane. Contando i primi quattro acquisti, sono già stati investiti 70 milioni di euro. 14 infatti sono i i milioni che sono stati spesi per l’innesto di Sucic, 6,5 per il riscatto di Zalewski e 23 per quelli di Luis Henrique. I tre sono già a disposizione di Chivu per il Mondiale per Club mentre Bonny sarà a disposizione dal mese prossimo.

E adesso c'è l'opportunità di raggiungere "quota 100 milioni". Beppe Marotta e Piero Ausilio guardano al difensore e tutte le strade portano a Giovanni Leoni. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per il difensore del Parma ci sarebbe un tesoretto di altri 30 milioni di euro.