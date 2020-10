Serie C - girone C, i risultati delle ore 17.30: pari e spettacolo tra Casertana e Ternana

Si chiudono i due match del girone C iniziati alle ore 17.30, entrambi terminati con un pareggio: gol e spettacolo tra Casertana e Ternana, finisce 3-3 con un secondo tempo davvero spettacolare. Pari a reti inviolate nell'altra sfida tra Paganese e Cavese. Primo posto in classifica per il Bari, seguito dal Teramo in a 7. Ternana, Avellino, Turris e Juve Stabia sono in terza posizione a quota 6.