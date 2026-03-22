Serie C, i risultati al 45': Lecco avanti 3-0, reti bianche fra Cavese e Foggia
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Sono terminati i primi tempi delle gare di Serie C iniziate alle 12.30 e valide per la 33ª giornata. Nel Girone A il Lecco ha praticamente chiuso i giochi, segnando tre gol in 45 minuti in casa della Pro Patria. Nel girone C Cavese-foggia è ancora ferma sullo 0-0
GIRONE A
Pro Patria-Lecco 0-3
17' Sipos, 30' Duca, 41' Urso
GIRONE C
Cavese-Foggia 0-0
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