Serie C, il Catania vince di misura, bene Casertana e Arzignano

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:34Serie C
Daniel Uccellieri

Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 14.30. Nel girone A successo esterno dell'Arzignano in casa del Renate, mentre Lumezzane-Novara è terminata 1-1. Nel girone B reti bianche fra Gubbio e Livorno, 1-1 invece fra Forlì e Bra. Nel Girone C il Catania passa 1-0 in casa del Picerno, mentre la Casertana ha vinto 3-1 con la Cavese

16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Sabato 29 novembre
Lumezzane-Novara 1-1
37' Lanini (N), 70' Ferro (L)
Renate-Arzignano Valchiampo 1-2
2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A)
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Virtus Verona
Ore 14:30 - Pergolettese-Albinoleffe
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Alcione-Trento
Ore 14:30 - Inter U23-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Lecco
Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Cittadella-Union Brescia

Classifica - L.R. Vicenza 39 (15), Lecco 30 (15), Brescia 29 (15), Cittadella 27 (15), Inter U23 25 (14), Alcione Milano 24 (15), Pro Vercelli 22 (15), Trento 20 (15), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Giana Erminio 19 (15), Arzignano 17 (16), Lumezzane 17 (16), AlbinoLeffe 16 (15), Ospitaletto 14 (15), Dolomiti Bellunesi 14 (14), Pergolettese 13 (15), Pro Patria 12 (16), Virtus Verona 12 (15), Triestina -5 (16)

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Sabato 29 novembre
Forlì Bra 1-1
75' aut.Saporetti (B), 84' Petrelli (F)
Gubbio Livorno 0-0
Ore 17:30 - Pineto Ravenna
Domenica 30 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Perugia
Ore 14:30 - Arezzo-Sambenedettese
Ore 17:30 - Campobasso-Pianese
Ore 17:30 - Pontedera-Carpi
Ore 17:30 - Ternana-Guidonia Montecelio
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ascoli
Riposa: Torres

Classifica
Arezzo 35 (14), Ravenna 35 (15), Ascoli 28 (14), Pineto 23 (14), Ternana 21 (14), Forlì 21 (15), Guidonia 21 (14), Carpi 21 (14), Vis Pesaro 19 (14), Campobasso 18 (14), Gubbio 18 (15), Sambenedettese 17 (15), Pianese 17 (14), Juventus U23 15 (14), Livorno 15 (16), Perugia 12 (14), Pontedera 12 (14), Bra 11 (15), Torres 8 (15)

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti

GIRONE C
Sabato 29 novembre
Picerno-Catania 0-1
2' Forte
Casertana-Cavese 3-1
31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)
Ore 17:30 - Crotone-Giugliano
Ore 17:30 - Team Altamura-Sorrento
Domenica 30 novembre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Siracusa
Ore 14:30 - Trapani-Monopoli
Ore 17:30 - Foggia-Cosenza
Ore 20:30 - Latina-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Potenza-Casarano
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Benevento-Salernitana

Classifica -Catania 34 (16), Salernitana 31 (15), Cosenza 29 (15), Benevento 29 (15), Casertana 25 (15), Casarano 24 (15), Monopoli 22 (15), Crotone 21 (15), Potenza 20 (15), Trapani 20 (15), Audace Cerignola 19 (15), Atalanta U23 18 (14), Cavese 17 (16), Altamura 16 (15), Giugliano 15 (15), Latina 14 (15), Sorrento 13 (15), Siracusa 13 (15), Picerno 13 (16), Foggia 11 (15)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

