© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono giocati oggi tre anticipi, uno per girone, validi per la settima giornata di Serie C. Nel Girone A Robur Siena e Pistoiese impattano per 2-2. Valiani porta avanti gli arancioni per ben due volte, poi Cesarini e Arrigoni timbrano il pareggio. Nel Girone B il Piacenza supera il Carpi per 2-1. I patavini segnano con Paponi e Nicco, il Carpi riapre con Boccaccini. Nel girone C arriva la rinascita del Bari che batte per 1-0 il Picerno. Buon esordio per il nuovo allenatore Vivarini, con il match che è stato deciso dal gol di Simeri.