Ufficiale Sestri Levante, l'avventura di Longo in panchina dura 10 gare. Arriva l'esonero

La sconfitta di misura contro l’Arezzo di ieri, e l’ultimo posto nel Girone B di Serie C con appena 20 punti, costano al tecnico del Sestri Levante l’esonero dalla guida del club che aveva ereditato lo scorso 17 dicembre da Andrea Scotto. Lo comunica il club ligure sul proprio sito ufficiale con una nota molto stringata:

“L'U.S. Sestri Levante 1919 comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Diego Longo. A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e gli auguri per il proseguimento della sua carriera”.

Longo, che era alla prima esperienza in Italia dopo aver allenato FK Kukesi, Flamurtari e Teuta in Albania e il Chindia in Romania ed essere stato vice allo Skoda Xhanti e al PAOK Salonicco in Grecia, alla Dinamo Kiev in Ucraina e all’Al-Hilal in Arabia Saudita. chiude la sua avventura con una sola vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte in 10 gare. Da capire se ora la dirigenza del Sestri Levante richiamerà Scotto o si affiderà a un nuovo tecnico per questo finale di stagione.

