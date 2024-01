Ufficiale Si chiude l'avventura di Millico all'Ascoli. È un nuovo giocatore del Foggia

È con una nota ufficiale diramata pochissimi minuti fa, che l'Ascoli comunica il trasferimento a titolo definitivo di Vincenzo Millico al Foggia. Arrivato nel luglio scorso, Millico sveste la maglia bianconera con all’attivo 10 presenze in Campionato e una in Coppa Italia.

Il Club bianconero saluta Vincenzo e gli augura i migliori successi professionali".

Congiuntamente, arriva anche la nota della truppa pugliese: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo con opzione di rinnovo le prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Millico che si lega al club rossonero fino a giugno 2025.

Millico, attaccante classe 2000 nato a Torino, cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus e del Torino. Nel febbraio 2019 fa l’esordio in serie A con la maglia del Toro e qualche mese più tardi approda in Europa League dove segna anche un gol. Nella stagione 2020/2021 viene ceduto in prestito al Frosinone militante in serie B. Nel 2021 passa in prestito al Cosenza e, successivamente, al Cagliari. A luglio 2023 diventa un tesserato dell’Ascoli. Nella sua carriera ha totalizzato 15 presenze in serie A e 49 nella serie cadetta. Inoltre ha indossato la maglia della Nazionale italiana totalizzando 7 presenze con l’Italia U19".