Milan, per l'attacco idea Vlahovic: ipotesi scambio con la Juve con Saelemaekers

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:08Serie A
di Andrea Piras
fonte Raimondo De Magistris

Asse Milan-Juventus che potrebbe essere molto caldo. Il club rossonero, una volta rinunciato a Boniface, dovrà puntare su un nuovo attaccante da affidare a mister Massimiliano Allegri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi che può tornare in auge è quello di Dusan Vlahovic. L'attaccante in uscita dalla squadra bianconera potrebbe essere più un'idea visto che sono stati avviati nuovi contatti.

Nell'operazione potrebbe rientrare anche Alexis Saelemaekers, che già era un'ipotesi per i bianconeri. Vedremo adesso se la trattativa può andare in porto con il Milan che vuole rinforzare il proprio reparto offensivo. E regalare a mister Allegri un giocatore di assoluto valore.

