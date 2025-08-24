Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Da De Zerbi a Italiano: Jonathan Rowe lascia il Marsiglia e veste la maglia del Bologna

Da De Zerbi a Italiano: Jonathan Rowe lascia il Marsiglia e veste la maglia del BolognaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 12:15Serie A
di Paolo Lora Lamia

Colpo del Bologna, che si assicura Jonathan Rowe a titolo definitivo dal Marsiglia. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossoblù: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Olympique de Marseille il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jonathan Rowe.

Terzo inglese della storia del Club, destro naturale classe 2003, Jonathan è dotato di grande tecnica e velocità ed è in grado di cambiare ritmo rapidamente. La sua statura non molto elevata gli permette di districarsi bene fra i difensori avversari, caratteristica utile per quando si trova dentro o nei dintorni dell’area di rigore. Rowe è un giocatore versatile, in grado di agire su entrambe le fasce e di andare al tiro anche con il mancino.

Londinese, cresciuto nell’AFC Wembley, nel 2014 entra a far parte del settore giovanile del Norwich City e nell’ottobre 2021 firma il suo primo contratto da professionista passando in Prima squadra, dove esordisce il 28 dicembre dello stesso anno diventando il giocatore più giovane a disputare una gara di Premier League con il Norwich. Nell’agosto 2024 si trasferisce all’Olympique Marsiglia: saluta ora il club francese dopo una stagione chiusa al secondo posto della Ligue 1 e 31 presenze, 3 gol e 4 assist. L’attaccante inglese, oltre alle diverse presenze con la maglia della Nazionale U21, conta anche un trofeo di categoria: l’Europeo vinto quest’anno segnando la rete decisiva in finale contro la Germania".

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Bologna, Di Vaio: "Rowe lo seguivamo da tre settimane, da lunedì sarà disponibile"... Bologna, Di Vaio: "Rowe lo seguivamo da tre settimane, da lunedì sarà disponibile"
Bologna, slitta il debutto di Rowe? A rischio la sua presenza alla 2^ contro il Como... Bologna, slitta il debutto di Rowe? A rischio la sua presenza alla 2^ contro il Como
Marsiglia, il patron McCourt: "Sostegno nei confronti di Longoria, Benatia e De Zerbi"... Marsiglia, il patron McCourt: "Sostegno nei confronti di Longoria, Benatia e De Zerbi"
Altre notizie Serie A
Gli agenti di Harder a Casa Milan: contatto tra le parti. Attese novità a breve Gli agenti di Harder a Casa Milan: contatto tra le parti. Attese novità a breve
Niente Boniface-Milan, torna in auge Vlahovic. Rowe al Bologna: la raffica di mercato... Niente Boniface-Milan, torna in auge Vlahovic. Rowe al Bologna: la raffica di mercato delle 13
Milan, Allegri è a Casa Milan: vertice di mercato in casa rossonera dopo il ko di... Milan, Allegri è a Casa Milan: vertice di mercato in casa rossonera dopo il ko di ieri
Torino, Baroni: "Proviamo ad alzare l'asticella. Adams? Per ora nessuna offerta,... Live TMWTorino, Baroni: "Proviamo ad alzare l'asticella. Adams? Per ora nessuna offerta, poi..."
Roma, stop di quattro settimane per Bailey: lesione miotendinea al retto femorale... Roma, stop di quattro settimane per Bailey: lesione miotendinea al retto femorale
Bologna, domani la ripresa degli allenamenti: seduta mattutina in vista del Como Bologna, domani la ripresa degli allenamenti: seduta mattutina in vista del Como
Kessié verso una permanenza in Arabia, ma l'addio è solo rimandato: il punto TMWKessié verso una permanenza in Arabia, ma l'addio è solo rimandato: il punto
Roma, Cristante sui social dopo l'1-0 sul Bologna: "Ottimo inizio davanti alla nostra... Roma, Cristante sui social dopo l'1-0 sul Bologna: "Ottimo inizio davanti alla nostra gente!"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Mc Tominay-De Bruyne coppia da scudetto. Con 28,000 abbonati il Genoa merita un progetto calcistico diverso. Oggi scopriremo le ambizioni della Juve di Tudor e del Como di Fabregas
Le più lette
1 Juventus-Parma, le probabili formazioni: in difesa Kalulu, Bremer e Kelly. David guida l'attacco
2 Inter-Torino, le probabili formazioni: nessuna rivoluzione per Chivu, a centrocampo c'è Sucic
3 Atalanta-Pisa, le probabili formazioni: due dubbi per Juric. Out Lind, dentro Meister
4 Como-Lazio, le probabili formazioni: Morata scalpita, Sarri sceglie Cancellieri a destra
5 1^ di Serie A, le ultime LIVE: Morata e Jonathan David subito titolari, c'è Sucic
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gli agenti di Harder a Casa Milan: contatto tra le parti. Attese novità a breve
Immagine top news n.1 Da De Zerbi a Italiano: Jonathan Rowe lascia il Marsiglia e veste la maglia del Bologna
Immagine top news n.2 Da Cagliari-Fiorentina a Inter-Torino, le probabili formazioni delle restanti gare di Serie A
Immagine top news n.3 Come in un film: McTominay-De Bruyne. Napoli ok col Sassuolo: messaggio chiaro alla A
Immagine top news n.4 Tare dribbla su Boniface e non molla Harder, ma intanto l'esordio del Milan va malissimo
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica dopo le prime 4 gare: sorridono Napoli, Cremonese e Roma, non il Milan
Immagine top news n.6 Clamoroso a San Siro: la prima di Allegri è da dimenticare, la Cremonese batte il Milan 2-1
Immagine top news n.7 Wesley regala i primi tre punti alla Roma di Gasperini, Lucumi condanna il Bologna al ko: 1-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.2 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.3 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Bonanni: ”Pellegrini deve lasciare la Roma, ma è prigioniero del suo ingaggio”
Immagine news Serie A n.2 Paolo De Paola: ”Napoli avanti con distacco sulle altre. Roma? Gasp-Ranieri in bilico”
Immagine news Serie A n.3 Chi rischia di più tra Roma e Lazio alla prima giornata? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gli agenti di Harder a Casa Milan: contatto tra le parti. Attese novità a breve
Immagine news Serie A n.2 Niente Boniface-Milan, torna in auge Vlahovic. Rowe al Bologna: la raffica di mercato delle 13
Immagine news Serie A n.3 Milan, Allegri è a Casa Milan: vertice di mercato in casa rossonera dopo il ko di ieri
Immagine news Serie A n.4 Torino, Baroni: "Proviamo ad alzare l'asticella. Adams? Per ora nessuna offerta, poi..."
Immagine news Serie A n.5 Roma, stop di quattro settimane per Bailey: lesione miotendinea al retto femorale
Immagine news Serie A n.6 Bologna, domani la ripresa degli allenamenti: seduta mattutina in vista del Como
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Donati: "La prima gara è molto complicata. Cherubini e Pafundi possono coesistere"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Pierozzi: "Fare gol al Barbera mi mancava. Magnani sorpresa inaspettata"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, il programma della domenica: il Bari fa visita al Venezia, il Frosinone ospita l'Avellino
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Frosinone-Avellino: tante assenze per i biancoverdi, out anche Tutino
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Venezia-Bari: big match al Penzo. Le possibili scelte di Stroppa e Caserta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Spezia-Carrarese: gli aquilotti pronti al debutto casalingo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casarano, Di Bari: "Trapani fra le favorite, ma noi l’abbiamo preparata bene e con scrupolo"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Marino: "Lo spirito è stato encomiabile, non dimentichiamo da dove veniamo"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la prima giornata: le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.4 Juventus Next Gen, Brambilla: "Credo che il pareggio finale sia un risultato giusto"
Immagine news Serie C n.5 Pro Patria, Greco: "Curioso di vedere la squadra, contro la Pro Vercelli sarà stimolante"
Immagine news Serie C n.6 Monopoli, Colombo: "Campionato equilibrato. Nessun innesto se non ci saranno uscite"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, vittorie per Fiorentina e Lazio. Stasera Milan-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, vittoria in rimonta per la Lazio: Napoli piegato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter W., Piovani: "Non abbiamo ancora fatto nulla, Champions da affrontare con unghie e denti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Bugeja: "Felice per il gol e la vittoria. Champions? Daremo il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women's Cup, 1ª giornata - Parte bene la Fiorentina, battuto il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Spugna all'esordio con il Sassuolo Femminile: "Milan avversario forte, ma ce la giochiamo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?