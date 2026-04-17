Ufficiale
Team Altamura, esercitata l'opzione di rinnovo per Alastra. Nuovo accordo fino al 2027
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Il Team Altamura comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto del portiere Fabrizio Alastra, che continuerà a vestire la maglia biancorossa anche nel prossimo campionato.
L’intesa rappresenta un segnale di continuità e fiducia reciproca tra il club ed il calciatore, punto di riferimento all’interno della rosa.
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