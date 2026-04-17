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Team Altamura, esercitata l'opzione di rinnovo per Alastra. Nuovo accordo fino al 2027

Team Altamura, esercitata l'opzione di rinnovo per Alastra. Nuovo accordo fino al 2027TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 14:39Serie C
Luca Bargellini

Il Team Altamura comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto del portiere Fabrizio Alastra, che continuerà a vestire la maglia biancorossa anche nel prossimo campionato.

L’intesa rappresenta un segnale di continuità e fiducia reciproca tra il club ed il calciatore, punto di riferimento all’interno della rosa.

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