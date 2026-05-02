Team Altamura, riuscito l’intervento per Alastra: stop per la rottura del tendine d’Achille
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Il Team Altamura ha comunicato l’esito positivo dell’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il portiere Fabrizio Alastra, infortunatosi nell’ultima gara di campionato.
Gli accertamenti avevano evidenziato la rottura completa del tendine d’Achille sinistro. Nelle scorse ore è stata eseguita una tenorrafia achillea presso il San
Giuseppe Hospital di Arezzo, sotto la supervisione della dottoressa Giulia Favilli.
L’operazione è perfettamente riuscita e il club ha voluto ringraziare lo staff medico per la professionalità dimostrata. Il portiere inizierà ora il percorso di riabilitazione.
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