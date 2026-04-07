TMW Altamura, Alastra rinnova fino al 2027: il club esercita l’opzione

Tra i portieri protagonisti della Serie C, Fabrizio Alastra dopo le stagioni importanti con la maglia del Potenza convince anche all’Altamura. Arrivato a gennaio il portiere classe 97 nativo di Erice si è messo subito in mostra con prestazioni importanti. E così il club ha deciso di proseguire il rapporto. Alastra aveva firmato fino a giugno con opzione per un’altra stagione. Opzione che l’Altamura ha scelto di esercitare. E mentre molti club hanno messo gli occhi sull’estremo difensore siciliano, la società decide di blindarlo. Fabrizio Alastra e l’Altamura, avanti insieme…