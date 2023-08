ufficiale Arezzo, il Dg Giovannini sferra il colpo in attacco. Arriva l'ex Lazio Kozak

vedi letture

Gran colpo in attacco per l'Arezzo, che guarda alla Serie A per i rinforzi nel reparto avanzato. È con una nota ufficiale, infatti, che la società amaranto comunica "di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Libor Kozak.

Classe 1989, alto un metro e 92, Kozak in passato ha vestito le maglie della Lazio con cui ha esordito in serie A a 19 anni, conquistando con la prima squadra due volte la Coppa Italia (2008-2009, 2012-2013), risultando il miglior marcatore in Europa League con 8 gol nella stagione 2012-2013, realizzando con la maglia biancazzurra in totale 22 gol in 80 presenze. In carriera ha poi vestito le maglie di Brescia (serie B, 30 presenze e 4 gol), Aston Villa (Premier League, 22 presenze e 4 gol), Bari (serie B, 16 presenze e 2 reti), Livorno (serie B, 11 presenze), Slovan Liberec (1. liga, 15 presenze e 7 gol), Sparta Praga (1. liga, 54 presenze e 22 gol) con cui ha conquistato una Coppa della Repubblica Ceca e Pusckas Akadémia (NB I), Slovacko (1. liga) e Trinity Zlin (1. liga).

Insieme a 9 presenze e due reti in Nazionale (di cui una contro l’Italia), Kozák in carriera ha collezionato oltre 320 presenze e 96 gol in competizioni ufficiali. Il calciatore, dopo aver superato brillantemente le visite mediche, ha già sottoscritto l’accordo con il Cavallino ed ha raggiunto la prima squadra nel ritiro di Rigutino per mettersi a disposizione dello staff tecnico di Paolo Indiani, in attesa del transfer per poter prendere parte alle gare della prima squadra.

A Libor, pronto a vestire la maglia numero 9, un caloroso benvenuto tra le fila del Cavallino.

Nei prossimi giorni il calciatore sarà presentato ufficialmente a stampa e tifosi".