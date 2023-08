ufficiale Benevento, è addio con l'attaccante Samba: risolto il contratto del 2002

È terminata l’avventura di Thiam Pape Samba al Benevento. L’attaccante classe 2002 infatti ha risolto il contratto con il club campano dove era cresciuto collezionando 40 presenze con 20 reti con la maglia della Primavera. Per il senegalese anche una presenza con la prima squadra nello scorso campionato di Serie B prima del trasferimento in prestito in Slovenia nelle fila del NK Radomlje dove però non aveva trovato grande spazio giocando appena 25’ nella seconda parte di stagione.

Questa la nota del club sannita:

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Thiam Pape Samba. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".