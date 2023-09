ufficiale Fermana, rinforzo per l'attacco. Dal Monopoli viene acquistato Montini

Colpo in entrata per la Fermana, che rinforza il suo attacco con l'arrivo dal Monopoli di Mattia Montini. Ecco il comunicato ufficiale del club in merito a questa operazione: "La Fermana comunica ufficialmente l'arrivo dell'attaccante Mattia Montini, classe 1992, lo scorso anno in forza al Monopoli. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, vanta una lunga carriera anche lontano dall'Italia.

Ha giocato infatti nella Serie A della Romania con le maglie della Dinamo 1948 e dell'Astra Giurgiu, collezionando 46 presenze con 15 gol e due assist. Successivamente anche un passaggio nella Serie B della Polonia con la maglia del Widzew Lodz, con 10 presenze, due gol e due assist all'attivo. In Serie B otto gettoni totali equamente divisi tra Juve Stabia e Cittadella mentre in Serie C in totale sono 153 le presenze con 29 gol e 5 assist all'attivo. Ha firmato un accordo biennale. Benvenuto Mattia!".