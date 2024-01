Ufficiale Fermana, saluta Montini. Risolto consensualmente il contratto con il club

vedi letture

È con una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che la Fermana "comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto con l'attaccante Mattia Montini. La Fermana ringrazia il calciatore per l'impegno profuso in questa stagione e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della stagione e della sua carriera.

In bocca al lupo Mattia!".