ufficiale Fiorenzuola, ceduti due talenti dell'Academy a Cremonese e Sassuolo

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo di due giovani atleti della sua Academy. Tommaso Avitabile, centrocampista classe 2006 arrivato nelle scorse stagioni in rossonero, è stato trasferito a titolo definitivo all’U.S. Cremonese dopo un percorso importante di crescita che lo ha portato dall’Under 12 all’Under 17.

Diagne Serigne, classe 2008, è arrivato in rossonero dalla U.P. Virtus Parma; anche per lui un importante crescita nel settore giovanile rossonero che lo ha portato al trasferimento di questi giorni all’U.S. Sassuolo a titolo definitivo.

Tutta la società U.S. Fiorenzuola è contenta di questo percorso di crescita dei suoi due giocatori, seguendo la linea che vuole il miglioramento di tutti i membri della sua Academy in modo incondizionato, ed augura ai giovani atleti un futuro professionale e sportivo di buon livello con la prosecuzione della propria crescita calcistica ed umana.