Vicenza, cambio in panchina. Arriva l'esonero di Baldini, domani il sostituto

Serie C

ieri alle 18:19

La notizia era nell'aria, ora arriva l'ufficialità: il Vicenza ha esonerato mister Francesco Baldini e il suo staff. Nella giornata di domani, sarà annunciato il sostituto.

Ecco il comunicato del club:

"La Società LR Vicenza comunica che in data odierna il sig. Francesco Baldini è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’allenatore in seconda Luciano Mularoni, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini, il collaboratore tecnico Claiton Machado dos Santos, il preparatore atletico Diego Gemignani e il collaboratore Federico Cosci.

Il Club desidera ringraziare mister Baldini e il suo staff per la serietà e l’impegno dimostrati durante il lavoro svolto in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.

La Società informa altresì che nella giornata di domani verrà annunciato il nuovo tecnico biancorosso".