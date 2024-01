Ufficiale Virtus Francavilla, ecco il nuovo direttore sportivo: è Lauriola

Sarà dunque Matteo Lauriola il nuovo direttore sportivo della Virtus Francavilla. Dopo le indiscrezioni di ieri infatti è arrivato il comunicato ufficiale del club pugliese che riportiamo di seguito:

Virtus Francavilla Calcio comunica che è stato raggiunto l’accordo con Matteo Lauriola che, a partire dalla data odierna, assume l’incarico di nuovo Direttore Sportivo. L’esperto direttore classe 1965 nativo di Manfredonia, inizia il suo percorso da dirigente nella società sipontina. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting del Settore Giovanile del Torino e successivamente Responsabile Scouting del Lecce e del Napoli. Nella stagione 2017/2018 ha ricoperto l’incarico di Direttore Sportivo del Carpi in serie B e nel 2022 del Foggia in serie C. La società augura al nuovo direttore un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronterà nei prossimi mesi.