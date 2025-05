Ufficiale Monopoli, avanti con Falzerano. Il centrocampista prolunga fino al 30 giugno 2026

Archiviata ai playoff la stagione 2024-25, il Monopoli guarda al futuro, iniziando a mettere i primi tasselli per la rosa della stagione ventura; si guarda quindi ai rinnovi, e quest'oggi è arrivata l'ufficialità del prolungamento di contratto del centrocampista classe 1991 Marcello Falzerano, che con il Gabbiano ha prolungato l'accordo per una stagione. Nuova scadenza quindi fissata al 30 giugno 2026, considerando che il suo contratto in biancoverde sarebbe terminato con l'arrivo del 30 giugno 2025.

Di seguito, la nota del club:

"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Marcello Falzerano per il prolungamento della scadenza del contratto al 30 giugno 2026.

Arrivato in Puglia lo scorso ottobre, il centrocampista romano classe 1991 ha collezionato nella passata stagione 27 presenze (25 regular season + 2 play off) e 3 assist (uno a Giugliano per Grandolfo e due al Veneziani con il Catania per Grandolfo e con il Messina per Pellegrini)".