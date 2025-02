Ufficiale Albenga esclusa dal campionato di Serie D: decisivo il forfait contro la NovaRomentin

Il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, rilevata la mancata presentazione sul campo dell’Albenga senza alcuna giustificazione, lo scorso 16 Febbraio, in occasione della gara con la NovaRomentin; preso atto che il club ligure è alla seconda rinuncia e che ciò comporta l’esclusione dal Campionato secondo quanto esplicitato nel comma 5 dell’art. 53 delle NOIF; il G.S, visto anche il CU 1 del Dipartimento Interregionale, delibera: la punizione sportiva per l’Albenga della perdita della gara per 0-3, l’esclusione della società dal Campionato Serie D e la sanzione pecuniaria di 15.000 euro per lo stesso club.

Ciò comporta, secondo quanto esplicitato nel comma 3 dell’articolo 53 delle NOIF, che tutte le partite disputate dall’Albenga nel corso del Campionato non hanno valore per la classifica che viene formata senza tenere conto dei risultati conseguiti dalla società ligure.

La classifica quindi sarà riscritta con l’annullamento dei risultati di tutte le partite giocate in precedenza dall’Albenga. Il Dipartimento Interregionale delibera inoltre la pubblicazione del calendario, a partire dalla 10^ giornata di ritorno, prevedendo un turno di riposo per la società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa. Al termine del Campionato sarà retrocessa direttamente solo la 19^ classificata del Girone A mentre i Play Out saranno disputati secondo la modalità già vigente.

Questa la classifica aggiornata del Girone A di Serie D dopo l'esclusione dell'Albenga:

Bra 67

Città di Varese 52

NovaRomentin 51

Vado 50

Ligorna 46

Gozzano 44

Lavagnese 42

Chisola 39

Saluzzo 36

Imperia 33

Asti 32

Derthona 32

Sanremese 30

Cairese 29

Vogherese 26

Oltrepò 23

Fossano 23

Bogaro Nobis 18

Chieri 17