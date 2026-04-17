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Grosseto, rinnovo verso la Serie C. Sabelli prolunga fino al giugno 2029
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Il Grosseto, club neopromosso in Serie C, riparte da Piergiorgio Sabelli. Il club toscano ha annunciato che il classe 1996 si è legato al Grifone fino al 2029. Il giocatore si trova nelle file del Grosseto dal 2023 e la nota evidenzia: "Il centrocampista romano giura eterno amore ai colori biancorossi firmando un prolungamento triennale".
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