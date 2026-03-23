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Milan Futuro, rinnovo per il difensore classe 2007 Federico Colombo
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AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Federico Colombo.
Il difensore, classe 2007 e da nove stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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