Ufficiale Milan Futuro, Sergio Navarro è il nuovo allenatore: guiderà il progetto rossonero

Il tecnico spagnolo è stato scelto dal Milan per guidare Milan Futuro. Alle spalle esperienze tra Spagna, Russia, Ucraina e Ungheria, oltre al ruolo di responsabile del settore giovanile dell'Athletic Club.

Il Milan riparte da Sergio Navarro Barquero per la panchina di Milan Futuro. Il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo del tecnico spagnolo, individuato come la figura ideale per proseguire il percorso di crescita e valorizzazione dei giovani talenti del progetto.

Sergio Navarro Barquero nuovo tecnico del Milan Futuro

AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Sergio Navarro Barquero.

Navarro, nativo di Huelva in Andalusia, inizia la carriera da allenatore nelle giovanili del Castellón nel 2006. Dopo le esperienze in Russia al Rubin Kazan e il rientro in Spagna al Villarreal, sempre a livello giovanile, nel 2017 affronta la sua prima avventura da allenatore nella massima serie in Ucraina, con il Karpaty Lviv. Torna in patria nel 2018 come collaboratore tecnico di mister Paco López al Levante, proseguendo un percorso di crescita che lo porta tra il 2022 e il 2025 ad essere scelto come Responsabile del Settore Giovanile dell'Athletic Club di Bilbao, una delle realtà europee di riferimento per la formazione e la valorizzazione dei giovani calciatori.

Navarro poi, nella stagione appena conclusa, ha guidato il Debrecen in Ungheria, in quello che è stato per lui il secondo campionato da head coach a livello professionistico.

Jovan Kirovski dà il benvenuto al nuovo tecnico

"La scelta di Sergio è per noi l'ideale connubio tra il profilo di un tecnico che già conosce il professionismo e che - soprattutto – si è focalizzato sulla formazione di giovani calciatori in un contesto di eccellenza a livello europeo, caratteristiche che riteniamo ideali per impostare insieme il lavoro del nostro progetto che ha come obiettivo principale la crescita del talento", ha sottolineato Jovan Kirovski, Sport Development Director rossonero.

AC Milan porge un caloroso Benvenuto a Sergio.