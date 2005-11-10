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A Pontedera si inizia a programmare? Intanto è stato nominato il Ds: sarà Quinteri

A Pontedera si inizia a programmare? Intanto è stato nominato il Ds: sarà Quinteri TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 17:40Serie D

Sembra iniziare a prendere vita il progetto Pontedera targato Sportheca, perché è stato quest'oggi nominato il nuovo Direttore Sportivo che allestirà la rosa che prenderà parte al campionato di Serie D: il nuovo uomo mercato granata è Simone Quintieri, che ha sottoscritto con il club un contratto annuale.
Di seguito, la nota:

"L’US Città di Pontedera comunica di aver affidato a Simone Quintieri l’incarico di Direttore Sportivo del club.

La scelta del cosentino, ex calciatore con un passato in maglia granata nella stagione 2005/06, si inserisce nel percorso di riorganizzazione e rilancio dell’area sportiva avviato da BR Football Italia, con l’obiettivo di costruire una squadra giovane e competitiva, sostenuta da una struttura tecnica solida, coerente e orientata alla valorizzazione del patrimonio sportivo del club.

Quintieri, che ha conseguito il diploma di Direttore Sportivo a Coverciano nel febbraio 2025, avrà il compito di guidare la programmazione tecnica della prima squadra, il mercato e il coordinamento dell’area sportiva, lavorando in stretto raccordo con la proprietà, la dirigenza e lo staff tecnico.
Il contratto tra il club e il nuovo Direttore Sportivo avrà la durata di una stagione. La presentazione ufficiale di Simone Quintieri in conferenza stampa si terrà nel mese di giugno, in una data che sarà comunicata successivamente.

Il club dà il benvenuto a Simone Quintieri e gli augura buon lavoro per questa nuova tappa del progetto granata".

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