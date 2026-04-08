Serie D, Girone D: il Desenzano vede il sorpasso. Contro il Coriano per il primato solitario
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Non è un semplice recupero, è il punto di svolta del Girone D di Serie D. Oggi alle 15:00, la sfida tra Tropical Coriano e Desenzano mette sul piatto la possibilità di riscrivere le gerarchie della corsa promozione a 360 minuti dal traguardo stagionale.
Analisi della classifica: operazione sorpasso
Il Desenzano arriva all'appuntamento con 64 punti, al terzo posto: la coppia di testa composta da Pistoiese e Lentigione dista solo due lunghezze (66). Il calcolo è aritmetico: con una vittoria, la formazione di Marco Gaburro balzerebbe al comando solitario della classifica.
Un successo oggi sposterebbe l'inerzia psicologica del campionato, trasformando le ultime quattro giornate in una difesa della posizione piuttosto che in un inseguimento.
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