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Serie D, il punto dopo la 28ª giornata. Primi verdetti: Scafatese in C, Vogherese in Eccellenza

Serie D, il punto dopo la 28ª giornata. Primi verdetti: Scafatese in C, Vogherese in Eccellenza
Claudia Marrone
Oggi alle 09:00Serie D
Claudia Marrone

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.
Di seguito il punto di metà settimana, quando sono ormai andate in archivio 28 giornate e mancano solo sei turni al termine della regular season:

GIRONE A
Lotta serrata in vetta, dove il Ligorna si conferma capolista con 63 punti grazie alla vittoria sulla Lavagnese, ma non si fa attendere la risposta del Vado - secondo - che batte 6 a 1 la Valenzana Mado, incappata in una giornata decisamente molto più che 'no'. Nella parte bassa della graduatoria, colpi vitali per Club Milano e Celle Varazze, che mantengono viva la lotta per evitare l'Eccellenza (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B
Con la Folgore Caratese che si prepara al salto in Serie C, tanto da aver realizzato nello stadio locale anche l'impianto di illuminazione idoneo alla categoria, ecco il primo verdetto di questo raggruppamento: dopo la sconfitta patita contro il Leon, per la Vogherese arriva la matematica retrocessione in Eccellenza (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C
La promozione in Serie C non sembra essere in discussione, ma di sicuro ha fatto notizia lo scivolone della capolista Treviso, caduta contro la Luparense in quella che è stata una domenica da incubo: 4-0 il finale di match. Dietro hanno mangiat6o qualche punto, ma la distanza dalle dirette rivali rimane comunque ampia grazie a quanto fatto in precedenza (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D
Con l'Imolese che prova almeno a centrare il miglior piazzamento in zona playout, il Tuttocuoio è a un passo dalla retrocessione, che potrebbe arrivare nel fine settimana. Intanto, però, fari puntati sull'altra parte della classifica, perché oggi si giocherà il recupero Lentigione e Pistoiese, che nessuna delle due formazioni può fallire: in quei punti, sta la differenza tra promozione e playoff (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E
Un recupero anche in questo raggruppamento, quello odierno tra Ghiviborgo e Vivi Altotevere che vede due squadre in lotta per migliorare il proprio piazzamento e dare continuità ai risultati, intanto che il Grosseto accelera per la promozione in Serie C (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F
Frena l'Ancona, che pareggia con il Sora, e guarda quest'oggi con molta attenzione al prosieguo del match tra Ostiamare e Teramo, seconda e terza forza del girone: al momento dell'interruzione, i laziali erano avanti 1-0, e la conferma della vittoria potrebbe sensibilmente cambiare la classifica attuale. E la conseguente corsa alla C (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G
Il pari del Trastevere, e la vittoria sul Monastir, hanno consegnato alla Scafatese la promozione in Serie C, prima squadra dei nove gironi a centrarla. Intanto, il Real Monterotondo Scalo, penultimo, ha esonerato il tecnico Fabrizio Ferazzoli (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H
Un raggruppamento ancora tutto da vivere, che probabilmente emetterà i suoi verdetti solo in extremis. La corsa sembra ormai tra Barletta e Paganese, ma rientrano anche Fasano e Martina... (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE I
Con l'Athletic Club Palermo capolista, fari puntati sul recupero tra Igea Virtus e Reggina, soprattutto per quel che riguarda la compagine siciliana che può ancora ambire alla promozione diretta. Si giocherà anche la gara tra Acireale ed Enna, che mette in palio punti pesanti per la salvezza; a proposito di salvezza, la Sancataldese esonera Orazio Pidatella. Al suo posto Giovanni Campanella (CLICCA QUI per la classifica)

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