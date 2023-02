ufficiale Favarin riparte dal Tau Altopascio. È lui il nuovo tecnico della formazione toscana

vedi letture

Ribaltone in panchina nel Girone E di Serie D, con il Tau Altopascio che, dopo l'esonero di Pietro Cristiani, affida la guida tecnica della prima squadra a Giancarlo Favarin, lo scoro anno sulla panchina del Prato.

Ecco la nota del club:

"La società Asd Tau Calcio Altopascio comunica di aver sollevato Pietro Cristiani dal ruolo di guida tecnica della prima squadra. Una scelta sofferta da parte della società, che intende dare una scossa allo spogliatoio e all'ambiente in questo delicato momento della stagione, che vede gli amaranto impegnati nella lotta per la salvezza.

È altresì comunicato che la società ha deciso di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giancarlo Favarin, allenatore di grande esperienza che può vantare oltre 700 panchine tra Serie D e C.

Sei campionati vinti, competenza e carisma per un tecnico chiamato a dare una scossa alla squadra in questa importante corsa verso il mantenimento della categoria".