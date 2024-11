Ufficiale Saltano panchine in D. E Favarin approda all'Akragas, Maspero al Ciliverghe

Giorni movimentati quelli che si stanno vivendo in Serie D, con alcuni club che hanno optato per il classico ribaltone in panchina. Controcorrente, però, nel caos generale, l'Ischia che ha invece confermato il proprio tecnico: "SSD Ischia Calcio comunica che l'allenatore Simone Corino rimane alla guida tecnica della Prima Squadra. Inalterato anche lo Staff Tecnico con Luigi Mennella e Michele Migliaccio preparatori dei portieri e Alfredo Sarno preparatore atletico. Nei prossimi giorni sarà reso noto il nome del collaboratore tecnico che sarà deciso dall'allenatore".

Ma veniamo invece ai cambiamenti: sempre nel Girone H, quello dei campani, ecco il ribaltone in casa Angri, che ha fatto sapere "di aver interrotto il rapporto professionale con il tecnico Marco Scorsini ed il suo secondo Gianpaolo Marinella". Nel Girone I, invece, è il fanalino di coda Akragas a cambiare tecnico, decidendo di affidare la squadra all'espero Giancarlo Favarin, che rimpiazza l'esonerato Lillo Bonfatto.

Torna in panchina anche un altro esperto tecnico con un passato tra i professionisti, Riccardo Maspero, nuovo allenatore del Ciliverghe Mazzano nel Girone B: il trainer, che torna sulla panchina gialloblù dopo la vittoria del campionato di Eccellenza nella stagione 2013-2014, sostituisce Paolo Quartuccio. Nel Girone C, infine, cambia il Bassano, che affida la squadra a Gianpietro Zecchin; finisce quindi l'avventura in giallorosso di Gianluca Zattarin.