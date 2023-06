ufficiale Il Mobilieri Ponsacco cambia rotta. Dopo due ottime stagioni, c'è l'addio con Bozzi

Come avevamo anticipato, si è interrotto il rapporto tra il Mobilieri Ponsacco e mister Francesco Bozzi, che non sarà quindi più l'allenatore della formazione rossoblù: con l'arrivo nuova dirigenza, sono state prese altre decisioni.

Ecco la nota:

"L'ASD Mobilieri Ponsacco annuncia che Francesco Bozzi non sarà l'allenatore della propria prima squadra nella stagione 23/24.

Ringraziamo calorosamente Francesco per il periodo passato insieme, dapprima nella compagine dell'ASD Cascina e adesso nei Mobilieri Ponsacco, in due annate connotate positivamente dal raggiungimento dell'obiettivo della permanenza nella categoria.

Siamo orgogliosi di aver rappresentato l'esordio di Mister Bozzi come allenatore di una prima squadra e gli auguriamo il meglio per le sue prossime esperienze calcistiche".