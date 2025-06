TMW Juventus, le ultime verso l'esordio al Mondiale: sia Locatelli che Milik in parte col gruppo

Arrivano notizie in parte buone per la Juventus e i suoi tifosi in vista dell'esordio nel gruppo G del Mondiale per Club, che sarà contro gli arabi dell'Al Ain (nella notte tra mercoledì e giovedì alle ore 02:00 italiane).

Secondo quanto risulta, nell'allenamento odierno hanno lavorato parzialmente con il gruppo allenato da Tudor il centrocampista Manuel Locatelli e l'attaccante Arkadiusz Milik. Ancora lavoro a parte, differenziato, invece per Bremer, di rientro dal grave infortunio di ottobre, che ne ha compromesso tutta la stagione fino a questo momento.

A proposito di Mondiale e di Juventus, così ha parlato nelle scorse ore McKennie della competizione 'di casa' (si gioca negli Stati Uniti d'America): "Chiaramente, è una chance enorme. Specialmente giocando negli Stati Uniti. Credo che sia quasi come un Mondiale, anche se è un torneo per club. Ci sono molte squadre e giocatori da ogni parte del mondo, con culture diverse. Perciò, sarà un'ottima possibilità per tutti i calciatori di capire il livello del calcio mondiale". Ha poi aggiunto McKennie sul clima che si aspetta di trovare negli stadi: "Mi auguro che ci sia una bella atmosfera, che vengano molti tifosi a sostenerci. Tutti in America sono desiderosi di vedere le squadre europee giocare qui".