ufficiale Il nuovo Catania parteciperà al campionato di Serie D 2022-23

Buone notizie per il nuovo Catania, che parteciperà ufficialmente al campionato di Serie D 2022-23.

Questa la nota del club:

"Con il Comunicato Ufficiale numero 51, oggi, la Lega Nazionale Dilettanti ha sancito l'ammissione in soprannumero del Catania al Campionato di Serie D 2022/23, già disposta dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina d’intesa con il Presidente della L.N.D. Giancarlo Abete. Il Vice Presidente e Amministratore Delegato rossazzurro Vincenzo Grella osserva: "Dopo la costituzione della società e l'affiliazione alla FIGC, l'ammissione al campionato di Serie D rappresenta il completamento del necessario percorso in sede istituzionale. Si tratta di un traguardo tagliato nel breve volgere di tre settimane, grazie all'impegno continuo della proprietà, della dirigenza e dell'intero team di lavoro. L'iscrizione così definita ci mette nelle condizioni di poter formalizzare tutte le intese già raggiunte e nei prossimi giorni, di conseguenza, ufficializzeremo le operazioni relative al tesseramento dei calciatori. Comunicheremo a breve, inoltre, le date e gli orari degli allenamenti a porte aperte, per vivere con i tifosi l'emozione del nuovo inizio del Catania".