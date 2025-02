Ufficiale Virtus Francavilla, si cambia ancora in panchina. Dopo Ginestra, salta Rogazzo

vedi letture

Una stagione più complessa del previsto quella che sta vivendo la Virtus Francavilla, retrocessa in Serie D a margine della scorsa stagione di C e in lotta per tornare quanto prima nel professionismo: il Girone H, però, per un tempo dominato, vede ora i pugliesi al settimo posto della classifica, a -18 dal primo posto, e la sconfitta di ieri contro la Palmese è stata fatale per mister Antonio Rogazzo, che è stato esonerato dal club.

Di seguito riportiamo la nota ufficiale

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver sollevato il tecnico Antonio Rogazzo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La società ringrazia Mr. Rogazzo per l’impegno e la professionalità dimostrata nello svolgimento del suo incarico e gli formula un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".

Ricordiamo che per la formazione pugliese è questo il secondo esonero stagionale, considerando che l'anno era iniziato sotto la guida di mister Ciro Ginestra (ora sulla panchina del Guidonia Montecelio); circolano comunque i primi rumors in merito al futuro. Stando infatti a quello che riporta il portale dell'emittente tv Antenna Sud, al vaglio ci sono i profili di Renato Bartoli, che conosce l’ambiente avendoci militato da calciatore, dell'ex tecnico del Foggia Tommaso Coletti e di Valeriano Loseto, che ha maturato esperienza nel Girone H di Serie D alla guida di Bitonto e Gravina. Non sono però da escludere altri nomi a sorpresa: ci sarà solo da attendere, perché il casting è appena iniziato...