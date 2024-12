Ufficiale Ancora cambi di panchine in Serie D. La Virtus Francavilla affida la squadra a Rogazzo

Nonostante un campionato fermo durante il weekend, con la ripresa fissata al 5 gennaio, in Serie D si sono registrati diversi movimenti sulle panchine, arrivati dopo il primo giro di boa. Dopo l'esonero di mister Matteo Serafini, il Fanfulla, terzultimo nel Girone B, ha affidato la squadra a mister Giuliano Gentilini che, come si legge nel comunicato, " porta con sé un curriculum di grande prestigio, sia come giocatore che come allenatore. Da calciatore ha militato in Serie A con la maglia del Bologna e del Vicenza, con cui raggiunge la vittoria della Coppa Italia 1996/1997 sotto la guida tecnica di Guidolin, e in Serie B con Chievo Verona, Padova e Reggiana.

Non è la sua prima esperienza con il Fanfulla: nel 2008 ha indossato la maglia bianconera, lasciando un ricordo positivo nonostante la breve permanenza.

Da allenatore, ha guidato le giovanili di Como e Pro Patria prima di approdare in Eccellenza con la Milanese, dove ha guidato la squadra nella prima parte di stagione raggiungendo il terzo posto del girone. Ora arriva al Fanfulla con l’obiettivo di risollevare la stagione e centrare la salvezza".

Scendendo poi al sud, nel Girone I, la Nuova Igea Virtus ha comunicato "di aver definito l’accordo con il tecnico Luigi Panarelli, che andrà a sedersi sulla panchina giallorossa.

Classe ’76, originario di Taranto, ha vissuto un’importante carriera da calciatore nel ruolo di centrocampista, indossando le maglie di Napoli e Torino in serie A, insieme a quelle delle piazze blasonate di Foggia, Avellino, Andria, Crotone e Taranto in serie B. E’ stata ricca di soddisfazioni anche la carriera di allenatore, con la promozione in Eccellenza, conquistata con l’Altamura nel 2017, e due finali playoff di serie D con Taranto ed Andria, squadra con cui ha affrontato la sua prima esperienza tra i professionisti. Nella passata stagione ha guidato il Matera in serie D e, dopo una breve parentesi a Manfredonia, adesso approda in Sicilia, per sedersi sulla panchina della Nuova Igea Virtus, nella sua prima esperienza più meridionale della serie D".

Conclude poi il trittico, andando al Girone H, la Virtus Francavilla che ha fatto sapere "di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Mister Antonio Rogazzo. Il tecnico, classe ’73 originario di Napoli, dopo una lunga carriera da calciatore nei campionati professionistici, vive le sue prime esperienze da allenatore alla guida della Primavera della Nocerina, del S. Antonio Abate e della Arzanese, per poi collezionare una lunga esperienza internazionale al fianco di Fabio Cannavaro in Cina ed Arabia Saudita.

Nelle ultime tre stagioni ha guidato il Nola, la Polisportiva Santa Maria e, nella stagione 22/23 la Team Altamura nel Girone H di Serie D".