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Abodi: "Modifica legge Melandri? Ragioniamo sul decreto con le due commissioni parlamentari"

Abodi: "Modifica legge Melandri? Ragioniamo sul decreto con le due commissioni parlamentari"TUTTO mercato WEB
Tommaso Bonan
Oggi alle 14:08Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte ANSA
'Ne parlerò anche con il Governo, contenuti li abbiamo, verifichiamo il consenso'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Stiamo ragionando con le due commissioni parlamentari, ne parlerò con il Governo. I contenuti li abbiamo, ora verifichiamo il consenso". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a chi gli chiede della possibilità di una modifica alla legge Melandri, incentrata soprattutto sulla distribuzione dei diritti tv. (ANSA).

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