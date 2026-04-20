Abodi: "Modifica legge Melandri? Ragioniamo sul decreto con le due commissioni parlamentari"
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'Ne parlerò anche con il Governo, contenuti li abbiamo, verifichiamo il consenso'
(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Stiamo ragionando con le due commissioni parlamentari, ne parlerò con il Governo. I contenuti li abbiamo, ora verifichiamo il consenso". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a chi gli chiede della possibilità di una modifica alla legge Melandri, incentrata soprattutto sulla distribuzione dei diritti tv. (ANSA).
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