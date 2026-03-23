TMW Radio Antonio Paganin: "Como una sorpresa. Inter, prossime due gare diranno molto"

L'ex calciatore Antonio Paganin è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Como, può rederci al quarto posto?

"A settembre avevo detto che potesse essere la sorpresa ma è stata una piacevole sorpresa, non pensavo potesse insidiare le prime quattro. Ad oggi l'impressione è che sta meglio delle altre. Vivono in una bolla che gli permette di divertirsi e di non pensare all'obiettivo che stanno raggiungendo. Si prende tutto quello che viene".

Milan e Napoli, chi la vera antagonista dell'Inter?

"L'Inter può gestire il suo destino. Non è il fatto di aver rallentato dopo il derby che può farmi cambiare idea, ci sta di aver tirato un po' il fiato, non possiamo pensare che Napoli e Milan poi possano andare piano sempre. Il Napoli sta recuperando giocatori importanti, ma sei punti sono una buona dote da gestire. Alla fine deve essere brava a gestire da qui alla fine. Le prossime due gare diranno molto dovesse proseguire il trend piatto, le inseguitrici potrebbero avere il pensiero di riagganciarla. Dovesse fare due vittorie l'Inter, le inseguitici potrebbero venir meno nella volontà di recuperare".