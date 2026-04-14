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Antonio Paganin: "Nel momento in cui l'Inter doveva accelerare, lo ha fatto"

Antonio Paganin: "Nel momento in cui l'Inter doveva accelerare, lo ha fatto"
© foto di Lorenzo Marucci
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A parlare di Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin: "La gestione di Chivu è stata fondamentale. Si discuteva 20 giorni fa se il post-Bosnia avrebbe lasciato qualche strascico sugli italiani, poi ti hanno risposto trascinando l'Inter, che ha fatto 9 gol in due partite. C'è una fase per ogni club in cui i giocatori hanno bisogno di ridare il fiato, ci sta, la bravura è che nel momento in cui devi accelerare, trovi due gare spartiacque e passi sopra l'avversario come un rullo compressore. E lì vedi la forza della squadra. Hanno perso la Champions e avuto infortuni importanti, ma di base c'è che l'Inter ha qualcosa in più delle altre. Il Como? E' divertente vederlo giocare.

In due gare ha preso otto gol dall'Inter, ma nessuna è riuscita a segnare così alla seconda difesa del campionato. E questo rafforza l'idea della forza della rosa dell'Inter, della sua qualità costruita negli anni. E c'è la bravura del management che ha costruito questa rosa. Rimanere per così tanto tempo a questi livelli, con un'economia così ristretta, è davvero un miracolo. Si è costruita una rosa che, ad oggi, riesce sempre a tenere un livello alto. C'è da essere orgogliosi di questo".

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