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Antonio Paganin: "Inter, ecco quali sono i meriti di Chivu in questo scudetto"

Antonio Paganin: "Inter, ecco quali sono i meriti di Chivu in questo scudetto"TUTTO mercato WEB
© foto di Lorenzo Marucci
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Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

A chi dedica il primo pensiero di giornata?
"Al popolo nerazzurro. mai come quest'anno si sono goduti una cavalcata incredibile. C'era tanto scetticismo su Chivu, che poi però ha spostato l'ago della bilancia. E tanti complimenti a Grosso col Sassuolo".

Inter, c'è la firma di Chivu nello Scudetto. Quali i principali meriti?
"La comunicazione che è cambiata, il piccolo neo è il post-Inter-Juve e il caso Bastoni, ma poi la gestione del gruppo, che non era così scontata dopo quanto accaduto la stagione scorsa. E non ha smantellato l'impianto dello scorso anno, ci ha messo delle novità e ha usufruito di una società che sa gestire le cose. Sento dire che è importante avere una squadra forte, ma non è così. Abbiamo visto al Milan lo scorso anno e la differenza con Allegri. Abbiamo visto i messaggi dati con Sucic e anche il sostituto di Dumfries. Ha gestito al meglio la situazione. Il suo merito è stata la gestione di un gruppo, dell'Inter e non del Parma. Non è semplice e ha gestito bene la situazione, che non era facile".

Chi i protagonisti?
"La società, che decide di cambiare e affidarsi a un allenatore giovane, con poca esperienza...non era semplice. Benedetto piano B dopo il no di Fabregas, si è rivelata una scelta vincente. E poi Lautaro, Calhanoglu, che hanno saputo creare un mix di certezze e freschezza importante. E poi lo staff di Chivu, che ha gestito veramente bene la parte tecnica".

Aver fatto meglio di Conte e Inzaghi al primo anno cosa vuol dire?
"Vuol dire tanto e niente. Tanto che può avere un futuro roseo, niente perchè dovrà riconfermarsi e non è semplice. Ha saputo gestire bene la pressione e ora avrà tutto il tempo di dimostrare quanto di buono fatto. Ora dovrà sicuramente fare meglio in Europa, che è l'unica cosa che non è girata bene. I prossimi anni diranno tanto. E anche le scelte di mercato faranno capire che tipo di idea avrà Chivu".

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