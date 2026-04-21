TMW Radio Antonio Paganin: "Italiano è pronto per il Napoli. E vi spiego perché"

A parlare dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

Spalletti con la Roma di Gasperini sarebbe andato in Champions?

"Ogni società ha la sua prerogativa. Spalletti ha avuto una società che lo ha supportato, non sappiamo a Gasperini quanto abbia inciso il rapporto con Ranieri, che magari hanno recepito anche i giocatori".

Italiano ha detto che la stagione del Bologna è finita. Che ne pensa? Ciclo finito?

"Dal punto di vista di gioco, l'ho seguito dai tempi della Serie D, ho visto il suo percorso ed è un innovatore, perché ha sempre proposto qualcosa di particolare. Ha portato sempre qualcosa d'interessante. Non ha avuto spunti in campionato ma ha portato la Fiorentina a due finali europee. Per me sarebbe adatto al Napoli. E' un buonissimo gestore di spogliatoio e ha idee di gioco".

Fabregas, Italiano o Gasperini più adatto a Napoli per il post-Conte?

"Difficile smuovere Fabregas da Como, difficile Gasperini perché ha un'identità difficile che possa sposarsi con una rosa come quella del Napoli. Italiano ha il profilo giusto".

Allegri, Conte, Gasperini: chi ha deluso di più?

"Da Conte, ma in Champions. Ha zoppicato tanto a livello europeo, e lascio fuori il discorso campionato, costellato da infortuni. Non metto in dubbio le qualità di Conte, ma mi aspettavo qualcosa in più".