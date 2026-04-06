Benevento promosso in Serie B, arrivano i complimenti social anche dai vicini del Napoli
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Il Benevento oggi pomeriggio ha festeggiato l'aritmetica promozione in Serie B, e arrivano adesso anche i complimenti dei conterranei del Napoli, la massima rappresentazione della Campania nel mondo del calcio. Sui propri account social, infatti, la società azzurra ha scritto: "Congratulazioni al Benevento Calcio per la promozione in Serie B!", con l'aggiunta di tre emoticon con le mani che applaudono.
Congratulazioni al @bncalcio per la promozione in Serie B! 👏👏👏
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 6, 2026
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