Bonanni: "Italia, la coppia migliore ora è Kean-Pio Esposito. Bravo Politano"
A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.
Italia che batte l'Irlanda del Nord, che sensazioni le ha lasciato la sfida?
"E' stata un'Italia da sei politico. L'unica nota un po' stonata è Retegui, per il resto una squadra che ha fatto quello che doveva fare. Sotto ritmo nel primo tempo, poi la qualità è uscita fuori. Non abbiamo in pratica sofferto. Sono contento che ci sia la Bosnia al posto del Galles, prima di tutto perché l'ambiente non sarà come quello di Cardiff, e poi l'Italia è più forte. Godiamoci questa vittoria però".
Chi contro la Bosnia davanti?
"Ad oggi la coppia migliore credo sia Esposito-Kean, Pio perché deve stare lì davanti e Kean ha bisogno di uno con quelle caratteristiche per rendere al meglio. Nel primo tempo ieri davanti siamo andati in difficoltà, a squadra schierata abbiamo poca qualità. Per questo ci serve uno come Esposito. E se andremo al Mondiale, credo sia questa la coppia da mettere".
Come ha visto gli esterni?
"L'unica possibilità che avevamo era arrivare al gol su cross di un esterno. Perché sul 3-5-2 gli equilibratori sono gli esterni. Bravo Politano, che è stato bravo nel puntare e crossare, in calo Dimarco".
Pio Esposito che può essere protagonista anche con l'Inter in questo finale di stagione?
"Sicuramente è uno dei pochi che dà qualche certezza in più. Thuram quest'anno è più ombre che luci, Bonny ha dimostrato di essere un discreto rincalzo. La mancanza di Lautaro si fa sentire e non è un caso che sia calata l'Inter. Pio è una delle poche certezze, ad oggi la sua crescita credo sia importante".
Che ne pensa del caso Lukaku?
"E' una situazione paradossale. Lui si rifiuta di tornare per curarsi, o ci sono motivazioni dietro o non capisco. Mi sembra strano, va a minare un clima che per un po' di tempo è stato difficoltoso, ora che sta tornando tutto alla normalità ora fai così. Mini un clima che di sereno aveva poco. Detto questo Napoli e Milan si giocheranno tanto nel prossimo turno, ma lo Scudetto può perderlo solo l'Inter".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.