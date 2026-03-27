TMW Radio Bonanni: "Italia, la coppia migliore ora è Kean-Pio Esposito. Bravo Politano"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Italia che batte l'Irlanda del Nord, che sensazioni le ha lasciato la sfida?

"E' stata un'Italia da sei politico. L'unica nota un po' stonata è Retegui, per il resto una squadra che ha fatto quello che doveva fare. Sotto ritmo nel primo tempo, poi la qualità è uscita fuori. Non abbiamo in pratica sofferto. Sono contento che ci sia la Bosnia al posto del Galles, prima di tutto perché l'ambiente non sarà come quello di Cardiff, e poi l'Italia è più forte. Godiamoci questa vittoria però".

Chi contro la Bosnia davanti?

"Ad oggi la coppia migliore credo sia Esposito-Kean, Pio perché deve stare lì davanti e Kean ha bisogno di uno con quelle caratteristiche per rendere al meglio. Nel primo tempo ieri davanti siamo andati in difficoltà, a squadra schierata abbiamo poca qualità. Per questo ci serve uno come Esposito. E se andremo al Mondiale, credo sia questa la coppia da mettere".

Come ha visto gli esterni?

"L'unica possibilità che avevamo era arrivare al gol su cross di un esterno. Perché sul 3-5-2 gli equilibratori sono gli esterni. Bravo Politano, che è stato bravo nel puntare e crossare, in calo Dimarco".

Pio Esposito che può essere protagonista anche con l'Inter in questo finale di stagione?

"Sicuramente è uno dei pochi che dà qualche certezza in più. Thuram quest'anno è più ombre che luci, Bonny ha dimostrato di essere un discreto rincalzo. La mancanza di Lautaro si fa sentire e non è un caso che sia calata l'Inter. Pio è una delle poche certezze, ad oggi la sua crescita credo sia importante".

Che ne pensa del caso Lukaku?

"E' una situazione paradossale. Lui si rifiuta di tornare per curarsi, o ci sono motivazioni dietro o non capisco. Mi sembra strano, va a minare un clima che per un po' di tempo è stato difficoltoso, ora che sta tornando tutto alla normalità ora fai così. Mini un clima che di sereno aveva poco. Detto questo Napoli e Milan si giocheranno tanto nel prossimo turno, ma lo Scudetto può perderlo solo l'Inter".