TMW Radio Bonanni: ”Credo rimarrà Gasperini, ma non possono sempre pagare i dirigenti”

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Massimo Bonanni. Queste le sue parole:

Cosa lasciano le parole di oggi di Gasperini in conferenza stampa?

“Credo che Gasperini sia molto insoddisfatto della gestione degli infortunati. C’è poco da dire, quando parla di un giocatore che sta bene e non lo fanno giocare c’è un problema con lo staff medico. Non è possibile fare una dichiarazione del genere prima di una partita importante come quella di domani, è un momento particolare e Gasperini è in rotta di collisione con gran parte dello staff della Roma. C’è da rimettere mano a tutto quello che è il discorso staff tecnico e medico della Roma”.

Il futuro della Roma sarà affidato a Gasperini?

“Credo che possa rimanere Gasperini, dispiace perché spesso e volentieri ci sono delle società costrette a cambiare perché non ci sono buoni rapporti tra un allenatore e un direttore sportivo. Entrambi sono tesserati di una società, non parlo di Gasperini, ma di ruoli in senso assoluto. Un direttore sportivo lavora per la società e sceglie l’allenatore per la società, se all’allenatore sta bene il progetto bene, altrimenti l’allenatore non è che litiga col direttore sportivo e il direttore se ne deve andare. Questa cosa a me non è mai piaciuta, credo che tutte le società lavorino per il bene dei tifosi e della società stessa. I Friedkin spendono soldi importanti e potevano pensare di fare qualcosa di più con Gasperini, fermo restando che gli hanno fatto tre anni di contratto. Io non credo che tutte le volte che un allenatore va in contrasto con il direttore sportivo deve essere favorito l’allenatore e pagare il direttore sportivo”.